YEO’nun batarya fabrikasında üretimi yerli robotlar yapacak

YEO Teknoloji, iştiraki olan Reap Battery’nin inşası süren enerji depolama sistemleri fabrikası için yerli robotik üretim hattı projeleri gerçekleştiren Robo ile anlaştı. Böylece ileri seviyede otomasyonla Reap Battery fabrikasında enerji depolama sistemleri, robotik üretim hattında üretilecek.

Ayrıca Robo Otomasyon ile YEO arasında ileri seviye otomasyona dayalı robotik üretim hattının tasarımı, geliştirilmesi ve tam kapasite devreye alınması projesi başladı.

Türkiye'nin önde gelen enerji teknolojileri ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, yüzde 100 iştiraki olan Reap Battery ile yerli ve özgün olarak tasarlanan enerji depolama sistemlerini gelişen teknolojiye uyumlu şekilde üretecek. Yüksek kapasiteli, hassas kalite kontrolü ve ileri seviyede otomasyon sistemiyle enerji depolama sistemleri için yerli robotlar çalışacak.

Bu yıl seri üretime geçiyor

İnşası devam eden İstanbul Tuzla’da kurulacak fabrikanın kapasitesi ilk yıl tek vardiyada 1 GWh olacak. 2024 yılında tamamlanacak fabrika yatırımıyla birlikte Reap Battery’nin ekonomik ve gelişmiş enerji depolama çözümleri, elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünü garanti altına alacak. Reap Battery, enerji depolama sistemlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlayacak. Gelişmiş elektronik ve mekanik tasarım teknikleri, tecrübeli batarya tasarım ekibi ile güvenilir enerji depolama sistemlerini müşteri ihtiyaca yönelik sunacak.

225 milyar dolarlık pazar

2020 yılı sonunda 10GWh’a ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194GWh’ye çıkması bekleniyor. Enerji ve madencilik sektörlerinde analiz ve danışmanlık hizmeti sunan küresel araştırma grubu Wood Mackenzie’nin raporuna göre her yıl %35 büyüyeceği tahmin edilen enerji depolama pazar büyüklüğünün 2030’da 225 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İşbirliğine ilişkin konuşan YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, şunları kaydetti: “YEO Teknoloji olarak Aralık 2023’te Reap Battery farikası için uzun vadeli kredi anlaşmasını imzalamıştık. Eylül 2023’te çalışmalarına başlanan Reap Batarya’nın giga fabrikası şimdiye kadar öz kaynaklarla finanse edilmişti. Şimdi de yerli enerji depolama sistemleri için Türkiye’nin yerli ve başarılı robotik sistemler üreticisi Robo Otomasyon ile birlikte çalışacağız. Odağımıza 3D yani dijitalizasyon, desentralizasyon, dekarbonizasyonu alarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanması için de en yeni çözümleri yine Türkiye’de yerli üretim hattımızda üreterek sunacağız.”