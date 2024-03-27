‘Yerli sanayinin arz güvenliğini sağlıyoruz’

KONYA

Çağımızın en stratejik mühendislik malzemelerinden alüminyumun üretiminde yarım asrı aşkın tecrübeye sahip olan Eti Alüminyum, Türk sanayisinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Cengiz Holding çatısı altında küresel bir marka olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, Konya Seydişehir’deki tesisinde gerçekleştirdiği üretimle, dünyanın 75 ülkesine ihracat yapıyor. Her yıl Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne adını yazdıran Eti Alüminyum, sağladığı istihdam ve işgücüyle, Konya ekonomisine de katkı sunuyor.

Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge’yi odağına alarak yenileme, kapasite artırımı ve teknoloji alanında 700 milyon doların üzerinde yatırım yapan Eti Alüminyum, kendi sektöründe ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Eti Alüminyum’un geleneksel iftar buluşmalarının üçüncüsünde, Konya basınıyla bir araya gelen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, geçtiğimiz yıl 3 milyar liralık yatırımla yeni bir haddehane yatırımına başladıklarını anımsatarak, “Eti Alüminyum olarak, 82 bin tonluk alüminyum üretimimizle, iç pazarın yüzde 10’unu karşılarken katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Türkiye’de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatı 170 bin tona ulaştı. Bunun için yurt dışına ödenen döviz miktarı 600 milyon doları geçiyor. Biz bunun önüne geçmek; savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlarken, uçak gövdelerinde, zırh malzemelerinin hammaddesi olarak ve gemi endüstrisinde kullanılan alüminyum ürünleri üretebilmek amacıyla Seydişehir’de yeni bir haddehane yatırımına başladık” dedi. Haddehane için ana makinelerin siparişlerinin verildiğini, 2025 yılında kurulumların yapılacağını belirten Arkan, “Gelecek yıl sonunda üretime başlamayı hedefliyoruz. Başta savunma sanayii olmak üzere iç pazarda pek çok sektöre vereceğimiz hadde ürünlerimizle cari açığın kapanmasına 350 milyon dolarlık destek sağlayacağız” diye konuştu.

Türk Mühendislerden Türkiye’de bir ilk

Yeni yatırımlarla yeni istihdam kapısının aralanacağına da vurgu yapan Mehmet Arkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli sanayi için bir devrim niteliği taşıyacak olan ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen bir başka yatırımımız ise özel alümina ünitesi. Makine montajlarına başladık; bu yılın ikinci yarısında yeni hattı devreye almayı planlıyoruz. Bu ünite sayesinde yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk kez üretilmeye başlanacak özel alümina, çok yüksek sıcaklıklara dayanması ve 2.000 derecelerde bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da kullanılan sektör sayısını çeşitlendiriyor. Bu önemli yatırımla birlikte ülkemizin özel alümina ihtiyacını karşılayıp, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışacağız” dedi.

Ar-Ge çalışmalarında büyük mesafe kat eden Eti Alüminyum, boksitin artık ürününden lityumu geri kazanmak için de çalışmalara başladı. Lityumun elektrikli araçların bataryalarında kullanılan en önemli metallerden biri olduğunu ifade eden Mehmet Arkan, Türkiye’nin yıllık 200 ton lityum karbonat ihtiyacı olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Boksitten lityumu geri kazanma konusunda patent başvurumuzu yaptık. Ancak dünyada ilk kez böyle bir girişim olduğu için patent aşaması biraz uzun sürüyor. Türkiye’deki patent çalışmalarından olumlu dönüşler oldu. Şimdi ABD, Çin ve Avrupa’daki prosedürün tamamlanmasını bekliyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığımızda her yıl 250 tonluk lityumu geri kazanacağız. Lityum haricinde nadir toprak elementlerini de proseste ortaya çıkan artık üründen kazanma konusundaki çalışmalarımız sürüyor.”

İki yeni GES geliyor

Eti Alüminyum’un ‘yeşil alüminyum’ hedefi için çalışmaya devam ettiğini kaydeden Arkan, “Yeni yatırımlarımızı hayata geçirirken, Ar-Ge kadar sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da merkeze alıyoruz. Bir taraftan enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlarken diğer taraftan dünyada örneği olmayan yeşil alüminyumla ilgili dokümantasyon işlerimizi tamamlıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi tesisimizde 165 MW kurulu güce sahip dört güneş enerji santralimiz (GES) bulunuyor. Bunlara farklı şehirlerde yapılacak yeni GES’lerimizi ekleyeceğiz. Gaziantep’teki Eti-5 GES projemiz ve Sivas’ta yapılacak Eti-6 GES projemizin şu anda planlama çalışmaları sürüyor. 2025 yılında faaliyete geçecek toplam 141 MW kurulu güce sahip bu iki yeni güneş santralimizle enerji tüketimimizde ‘yenilenebilir’in payını artıracağız" dedi.