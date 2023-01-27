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Yunan Fourlis, Intersport'u Eren'e devrediyor

Yunan Fourlis Group, Türkiye'de Intersport adıyla yürüttüğü faaliyetleri Eren Perakende'ye satmak için anlaştı.

Haber Merkezi
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Yunanistan'ın Fourlis Group, Türkiye'deki Intersport işletmesini Eren Perakende'ye devrediyor.

Fourlis anlaşma kapsamında, 12 tane Intersport ve The Athlete's Foot mağazasının işletme hakkına sahip Intersport Atletik Mağazacılık'ın tüm hisselerini Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi'ne satacak.

Fourlis'in yaptığı açıklamaya göre anlaşmada Intersport'un değeri borçlar dahil 3 milyon euro olarak belirlendi. Ancak şirketin ne tutara satıldığı ifade edilmedi.