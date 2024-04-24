Ziraat Bankası'nın tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yenilendi

Yurtdışı piyasalarda dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı için bankaları yetkilendiren Ziraat Bankası'nın, 10 yıl 3 ay vadeli ve 5 yıl 3 ay sonra erken itfa özelliğine ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 9.25'li seviyeler olarak açıklandı.

Bankanın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, ICBC, Mashreq, SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan banka grubunun ihraç için yetkilendirildiği belirtmişti.

LSEG servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihracın bugün fiyatlanması bekleniyor.