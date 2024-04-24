Şişecam'ın Eurobond ihracında ilk getiri beklentisi belli oldu
Şişecam'ın İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yaptığı tahvil ihracında, ilk getiri beklentisi yüzde 8.75 oldu.
Şişecam'ın İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yaptığı ikinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 5 yıl vadeli tahvil ihracında, ilk getiri beklentisi yüzde 8.75'li seviyeler olarak açıklandı.
Şişecam'ın üçüncü yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip 8 yıl vadeli tahvil ihracında ise, ilk getiri beklentisi yüzde 9.25'li seviyeler olarak açıklandı.
IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihracın bugün fiyatlanması bekleniyor.
Şirket 22 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Eurobond ihracına yönelik yatırımcı toplantısı düzenlenmesi için Citigroup Global Markets, HSBC Bank, JP Morgan Securities ve Merrill Lynch International'a yetki verdiğini belirtmişti.