SUDER’de Yaşabey Kalebaşı yeniden başkan seçildi

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER)’in 13. Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut BaşkanYaşabeyKalebaşı, yeniden Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Temelleri 2000 yılında atılan SUDER, güncel olarak 38kurumsal üyesiyle ülkemizdeki ambalajlı su üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini temsil ediyor. Ayrıca, SUDER günümüzde 15bin kişiye doğrudan, 85bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor. Dernek yürüttüğü faaliyetlerinde su israfını önlemeye, toplumun temiz suya ulaşmasına, küresel ısınmanın etkilerine ve Türkiye’nin su durumuna dair de kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Çevreye ve topluma duyarlı yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Tekrar SUDER Yönetim Kurulu başkanlığına seçilen YaşabeyKalebaşı, genel kurulda şunları söyledi: “Bu göreve şahsımı bir kez daha layık gören tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dernek olarak, toplumsal faydayı gözeten projeler geliştirmeye ve toplumu bilgilendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 2024 yılında önemli ilerlemeler kaydettik. 2025’te de da su tüketimi konusunda bilgi paylaşımını artıran, çevreye ve topluma duyarlı yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

‘’Su israfını önlemeye yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz’’

SUDER olarak suyun verimli kullanımı için de çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Kalebaşı, ‘’Geçen dönemde ülkemizdeki su kaynaklarının verimli kullanılmasını gündeme getirdik. Çünkü örneklerini başta Afrika’da gördüğümüz üzere su krizi gıda krizini de peşinden getiriyor. Bu sebeple de başta tarım ve sanayide yapılan hatalı uygulamalara dikkat çektik ve yeraltı sularımızın geleceğimiz için sigorta işlevi gördüğünü her mecrada dile getirdik. Dünya Su Günü ve Dünya Gıda Günü’nde hem Türkiye’de hem de dünyada, su ve gıda krizi için yapılması gerekenleri paylaştık. Ayrıca, suyun minerallerini yok eden, toplum sağlığını tehdit eden ve büyük israfa yol açan,evlerde kullanılan arıtma cihazlarına karşı da kamuoyunu bilgilendiriyoruz. SUDER olarak, su stresi yaşayan ülkemizin daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.