RePlast Eurasia 2025, katılımcı sayısında yüzde 15 büyüme kaydetti

Tüyap Fuarcılık Grubu organizatörlüğünde, PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen RePlast Eurasia 2025, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle başladı. Plastik geri dönüşüm makineleri, teknolojileri, plastik geri dönüşüm ham maddeleri, toplama ve ayrıştırma hizmetleri, test ve ölçüm cihazları gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip fuarda, tasarım ve danışmanlık firmaları da yenilikçi çözümlerini ziyaretçilere sunuyor.

Üç gün sürecek fuarın ilk günü üst düzey sektör profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşen 2. Plastik Geri Dönüşüm Konferansı’nda plastik geri dönüşüm sektörününü bugünü, gelecekte sektörü bekleyen teknolojik gelişmeler, yasal uygulamalar, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi çok çeşitli konular geniş çerçevede ele alındı.

Katılımcı ülke sayısı 85’ten 105’e çıktı

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında, “Geçen yıl 85 ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuarımız bu yıl 105 ülkeye ulaştı. Katılımcı sayısında yüzde 15, ziyaretçi sayısında ise yüzde 20 büyüme yaşadık. Bu fuarın hedefi, önümüzdeki beş yıl içinde kendi alanında dünyanın bir numaralı etkinliği olmak” dedi.

PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise konuşmasında, “Türkiye, plastik geri dönüşümünde Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi konumunda ve önümüzde büyük fırsatlar var. OECD dışı ülkelere atık sevkiyatının 2026 yılında durdurulması, Türkiye için geri dönüşüm sektöründe ciddi bir avantaj yaratacak” ifadelerini kullandı. RePlast Eurasia Danışma Kurulu Başkanı Bernard Merkx ise, “Sektörde kaliteyi, sürdürülebilirliği ve yenilikleri teşvik etmek gerekiyor. Ekonomik zorluklara rağmen yatırımlar devam etmeli çünkü geri dönüşüm sektörünün büyüme potansiyeli çok yüksek” şeklinde konuştu.

Pet Dünya Duvarı ile geri dönüşüme sanatsal dokunuş

İleri dönüşüm sanatçısı Zeliha Sunal tarafından hayata geçirilen “Pet Dünya Duvarı” projesi RePlast Eurasia Fuarı boyunca ziyaretçilerin katkısıyla tamamlanacak. Fuar öncesinden başlayarak Tüyap’taki fuar alanında ve ofislerde toplanan pet şişelerden yapımı başlanan duvar plastik geri dönüşümü konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Uluslararası katılımda rekor bekleniyor

RePlast Eurasia 2025, ilk yılında yakaladığı başarıyı bu yıl daha da ileri taşıyor. 150'nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda yaklaşık 10 bin profesyonel ziyaretçinin yer alması bekleniyor. Almanya, İtalya, Çin, Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya dahil olmak üzere dünyanında dört bir yanından sektör profesyoneli, fuarda değerli iş bağlantıları kurma fırsatı buluyor. RePlast Eurasia 2025, 10 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sektör temsilcileri ve tüm ilgililer, sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla gerçekleşen bu büyük buluşmaya davet ediliyor.