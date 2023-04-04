Ziraat GYO, Konkur İnşaat Yatırım’daki paylarını devretti
Ziraat GYO, Konkur İnşaat Yatırım’da sahip olduğu yüzde 50 oranındaki paylarını Kurmel Holding'e devretti.
Ziraat GYO, Konkur İnşaat Yatırım’da sahip olduğu yüzde 50 oranındaki paylarını devretti.
Konuya ilişkin Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 32.000.000,- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki 16.000.000 adet pay, 31.10.2019 tarihli ‘Hisse Devir Sözleşmesi’ ve Ek Protokoller ile belirlenen ‘Geri Alım Hakkı’ şartları doğrultusunda devir tarihi itibariyle hesaplanan 245.886.216,- TL bedel üzerinden 03.04.2023 tarihi itibarıyla Kurmel Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.”