Ziraat GYO, Konkur İnşaat Yatırım’daki paylarını devretti

Ziraat GYO, Konkur İnşaat Yatırım’da sahip olduğu yüzde 50 oranındaki paylarını devretti.

Konuya ilişkin Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 32.000.000,- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki 16.000.000 adet pay, 31.10.2019 tarihli ‘Hisse Devir Sözleşmesi’ ve Ek Protokoller ile belirlenen ‘Geri Alım Hakkı’ şartları doğrultusunda devir tarihi itibariyle hesaplanan 245.886.216,- TL bedel üzerinden 03.04.2023 tarihi itibarıyla Kurmel Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.”