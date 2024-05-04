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Acun'un Premier Lig hayalleri seneye kaldı!

Hull City, İngiltere Championship'in son haftasında deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte play-off dışında kalan Hull City, Premier Lig hayallerini sonraki sezona erteledi.

Haber Merkezi
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Acun'un Premier Lig hayalleri seneye kaldı!
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Plymouth ile Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında Home Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kaybederken play-off potasının da dışında kaldı.

Hull Cıty Play-Off'a gidemedi

Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti. Kazanması durumunda play-off için West Bromwich'in maçını kaybetmesini bekleyecek olan Hull City, sahadan mağlup ayrılarak West Bromwich karşılaşmasına bakmaksızın play-off dışı kaldı.

Premıer Lig hayalleri sonraki sezona kaldı

Hull City, İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada tamamladı. Play-off potasına giren Norwich City'nin 3 puan gerisinde 1 basamak altında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

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