Acun'un Premier Lig hayalleri seneye kaldı!
Hull City, İngiltere Championship'in son haftasında deplasmanda Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte play-off dışında kalan Hull City, Premier Lig hayallerini sonraki sezona erteledi.
Plymouth ile Hull City, İngiltere Championship'in 46. haftasında Home Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kaybederken play-off potasının da dışında kaldı.
Hull Cıty Play-Off'a gidemedi
Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti. Kazanması durumunda play-off için West Bromwich'in maçını kaybetmesini bekleyecek olan Hull City, sahadan mağlup ayrılarak West Bromwich karşılaşmasına bakmaksızın play-off dışı kaldı.
Premıer Lig hayalleri sonraki sezona kaldı
Hull City, İngiltere Championship'i 70 puanla 7. sırada tamamladı. Play-off potasına giren Norwich City'nin 3 puan gerisinde 1 basamak altında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.