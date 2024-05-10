Ali Koç, Sadettin Saran'la görüşecek

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Ali Koç'un talebi doğrultusunda görüşme yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK seçimli olağan genel kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."