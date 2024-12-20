Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluştu, birlik mesajı verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.