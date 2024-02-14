Ancelotti'ye 'Arda Güler' tepkisi: Yine süre alamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Leipzig'i konuk ederken teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadığı için tepki çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Leipzig'i Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ancelotti ise Arda Güler'e forma şansı vermediği gerekçesiyle İspanyol taraftarlardan tepki aldı.
Avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da Leipzig ile karşılaşan Real Madrid oldukça zorlandığı karşılaşmada Brahim Diaz'ın muhteşem golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 6 Mart tarihinde oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda Güler'e forma şansı vermemesi nedeniyle tepki gördü.
Arda Güler süre alamadı
Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı. Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, 84. dakikada sakatlanarak yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.
Madrid devinin Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıktı. Real Madrid - Leipzig maçının rövanşı 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi
Real Madrid taraftarları sosyal medyada Carlo Ancelotti'nin Arda Güler tutumunu eleştirdi. İspanyol taraftarlar Rodrygo'nun yerine Arda Güler'in oyuna alınması yönünde paylaşımlarda bulundu.
Carlo Ancelotti, Leipzig karşısındaki performansıyla eleştirilen Rodrygo'nun yerine Joselu'yu; sakatlık geçiren Brahim Diaz'ın yerine ise Lucas Vazquez'i oyuna dahil etti.
İtalyan teknik adam Leipzig deplasmanında sadece iki oyuncu değişikliği hakkını kullandı.