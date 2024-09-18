Atletizm Federasyonu seçime gidiyor! Zeki Öztürk adaylığını açıkladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda beklenen başarı elde edilemedi ve gözler Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı’na çevrildi. 31 Ekim’de yapılacak 6’ncı Olağan Genel Kurulu için Zeki Öztürk de adaylığını açıkladı.

“TÜRK ATLETİZMİNİN HAK ETTİĞİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIM”

Öztürk, adaylığını duyurduğu basın açıklamasında şöyle konuştu:

“Bugün, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunda büyük bir onur ve heyecanla açıklıyorum. Türk atletizminin ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşabilmesi için gerekli tüm adımları atma kararlılığındayım.”

“GENÇ YETENEKLER İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLMELİ”

Türkiye’deki genç yeteneklerin keşfedilmesi ve gerekli spor eğitimini almasının önemine dikkat çeken Öztürk, “Bu göreve talip olurken, en büyük önceliğim atletizm sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere yayılması, altyapının güçlendirilmesi ve sporcularımızın dünya çapında daha büyük başarılar elde etmesidir. Aynı zamanda, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve onlara destek sağlanması hususunda da önemli projeler geliştirmeyi hedefliyorum” dedi.

“TÜRK ATLETİZMİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Türk atletizminde uluslararası alanda başarılar elde etmek için çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk şunları söyledi:

“Türk sporunun geleceğine katkıda bulunmak amacıyla, bugüne kadar edindiğim tecrübeleri ve bilgi birikimimi federasyonumuzun hizmetine sunmak istiyorum. Tüm bu hedeflere ulaşmak için sporcularımız, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve federasyon çalışanlarımızla birlikte uyum içinde çalışarak, Türk atletizmini daha ileriye taşımak için var gücümle çalışacağım.

Bu süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi bekliyor, hep birlikte atletizmde yeni başarılara imza atacağımıza olan inancımı paylaşmak istiyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu'nu, sadece ülkemizin değil, dünya çapında da saygın bir konuma ulaştırmak amacıyla çıktığım bu yolda, tüm paydaşlarımızla birlikte yürümek için hazır ve kararlıyım.”

“BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ SİSTEMSİZLİK”

Mevcut yönetimle ilgili eksikliklere dikkat çeken Öztürk, “Sayın Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya değer veriyor. Sporcular da destekleniyor. Üzerimize düşen sporcularımız iyi antrenörler tarafından yetiştirilmesini sağlamaktır. Bir sporcu hem dünya şampiyonasına hem de Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Halbuki hedefe yönelik şekilde hazırlanmasını sağlamak gerekir. Başarılı sporcularımızın alternatifi de yok. Bizim tek sporcu başarısına değil aynı zamanda bunu 2’ye 3’ye çıkarma zorunluluğumuz var. Şimdiki federasyonda bu konularda sistemsizlik var” dedi.

“90 MİLYONDA 90 MADALYA HEDEFLİYORUZ”

Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Aslantürk ise, “Türk atletizmi 24 olimpik branş içeriyor. Her biri değerli ve en az futbol kadar ülkemizde dikkat çekmesini istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde yetenekli çocuklarımız var. Onların keşfedilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Bir diğer husus ise, sporcularımızın eğitiminin yanı sıra antrenörlerimizin eğitilmesidir. 10-15 günlük sertifika programları ile olimpik sporcu yetiştirilmesi imkansızdır. Türk antrenörlerinin de dünyada başarılar elde etmiş yabancı antrenörlerden eğitim almasını sağlayacağız. Hedefimiz ilk etapta 90 milyon nüfusta 90 madalyadır. Bu imkansız değildir. Zeki Öztürk’ün başkanlığında çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Enkaz aldığımızı biliyoruz. Ama 1-2 yıl içerisinde Türk atletizmini uluslararası alanda hak ettiği değeri kavuşturacağız. Ayrıca Dünya Atletizm Federasyonu tarafından kara listedeyiz. Bunun da acilen kaldırılması için gerekli başvurularını yapacağız” dedi.