  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi, maliyeti belli oldu
Takip Et

Beşiktaş, Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi, maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli oyuncuya yıllık 6 milyon Avro garanti ücret ödeyecek.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi, maliyeti belli oldu
Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği son olarak Benfica forması giyen 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon Avro garanti ücret ödenecektir."