Beşiktaş, Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi, maliyeti belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği son olarak Benfica forması giyen 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon Avro garanti ücret ödenecektir."