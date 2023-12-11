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Beşiktaş'ta Aboubakar dahil 5 oyuncu kadro dışı

Kötü gidişata dur demek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar başladı. Beşiktaş Spor Kulübü, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar dahil 5 oyuncu kadro dışı
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Geçtiğimiz gün kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1 mağlup olan Beşiktaş Spor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabından Vincent Aboubakar, dahil 5 oyuncusunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yeni yönetimde Kulübün futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba tarafından alınan kararla kadro dışı kalan oyuncular şöyle:

* Vincent Aboubakar
Valentine Rosier
Eric Bailly
Rachid Ghezzal
Jean Onana

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımı'zdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.