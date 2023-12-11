Beşiktaş'ta Aboubakar dahil 5 oyuncu kadro dışı
Kötü gidişata dur demek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar başladı. Beşiktaş Spor Kulübü, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz gün kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1 mağlup olan Beşiktaş Spor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabından Vincent Aboubakar, dahil 5 oyuncusunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yeni yönetimde Kulübün futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba tarafından alınan kararla kadro dışı kalan oyuncular şöyle:
* Vincent Aboubakar
* Valentine Rosier
* Eric Bailly
* Rachid Ghezzal
* Jean Onana
Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımı'zdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023
Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları… pic.twitter.com/dNZiTBOS4h