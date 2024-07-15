Bir devir kapandı... Thomas Müller, milli takıma veda etti

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..." ifadeleriyle duyurdu.

Son maçını İspanya'ya karşı oynadı

Böylece Thomas Müller, milli takım formasını son kez EURO 2024 çeyrek finalindeki İspanya-Almanya maçında giymiş oldu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Milli takım karnesi

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.