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Tüpraş Stadyumu’nda yapılan projede usulsüzlük iddiası: Soruşturma başlatıldı

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde kulübün 1.5 milyon Euro'dan fazla zarara uğratıldığı iddiası üzerine dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
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Tüpraş Stadyumu’nda yapılan projede usulsüzlük iddiası: Soruşturma başlatıldı
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Son Divan Kurulu toplantısında kürsüde saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yeni yönetim tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporunda, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin Euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.

Bütün belgeler istendi

Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin Euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin Euro'ya tamamlanabileceğini belirtti. Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin Euro daha kaybettiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen Gigatera evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.

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