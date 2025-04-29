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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polis 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde emniyet güçleri operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sol Terör Örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu bağlamda yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları, terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şahısların 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopalı saldırı düzenlenebileceği tespit edildi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen toplamda 84 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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