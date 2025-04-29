Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir YEKA için düzeltme ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat 2022’de Batman ili Merkez ilçesi Beda Mahallesi/Köyü'nde bulunan 138/13 ada/parsel numaralı ve 227 bin 400 metrekare olarak ilan edilen alanın, mahalle/köy adı Ciğerlo, ada/parsel numarası 2059/1 ve alanı 229 bin 800 metrekare bilgileri güncellendi.

Söz konusu düzeltme ilanında, alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.