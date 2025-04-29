Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir YEKA için düzeltme ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batman’da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için düzeltme ilanı verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 3 Şubat 2022’de Batman ili Merkez ilçesi Beda Mahallesi/Köyü'nde bulunan 138/13 ada/parsel numaralı ve 227 bin 400 metrekare olarak ilan edilen alanın, mahalle/köy adı Ciğerlo, ada/parsel numarası 2059/1 ve alanı 229 bin 800 metrekare bilgileri güncellendi.
Söz konusu düzeltme ilanında, alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.