  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Takip Et

Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi için verilen sürenin sonuna gelindi. Mükellefler yarına kadar beyanname verebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisinin 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

Mükellefler beyannamelerini gib.gov.tr aracılığı ile dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor.

Ödemeler de Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor.

Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yeni hava raporu: İstanbul dahil 13 il için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi!Meteoroloji'den yeni hava raporu: İstanbul dahil 13 il için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi!Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştüABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştüDünya

 

Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir YEKA için düzeltme ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir YEKA için düzeltme ilanı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
İhracatçının kârsızlıkla imtihanı ağırlaşıyor
İhracatçının kârsızlıkla imtihanı ağırlaşıyor
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: 'Üretim cephesinde son kurşunlar atılıyor'
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: 'Üretim cephesinde son kurşunlar atılıyor'
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul pahalı kaldı; lüks turisti kaçırıyoruz
İstanbul pahalı kaldı; lüks turisti kaçırıyoruz