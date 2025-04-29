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ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü

ABD’ye ait bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağının Kızıldeniz'de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin hangar bölümüne çekildiği sırada kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
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Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez bir kaza haberi ile gündeme geldi. ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinde bulunan bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağının geminin hangar bölümüne çekildiği sırada kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirildi.

Uçağın çekme traktörünün de denize düştüğü ve 1 personelin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, "Uçağı çeken denizciler, kazadan önce uçaktan uzaklaşmak için hemen harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan kazanın Harry S. Truman uçak gemisinin operasyonel kabiliyetlerini etkilemediği vurgulandı.

Kazaya Husi saldırısının neden olduğu iddia edildi

ABD basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ise, USS Harry S. Truman uçak gemisinin Husilerin yaptığı bir saldırıdan kaçmak için sert bir manevra yaptığı ve bunun savaş uçağının denize düşmesine neden olduğu iddia edildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare yaptığı son açıklamada Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona bağlı olan savaş gemilerine geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Sare, saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını ifade etmişti.

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