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ABD’de 20 kişiyi taşıyan uçak düştü

ABD’nin Tennessee eyaletinde, yaklaşık 20 yolcu taşıyan bir uçak düştü. Yaralılar helikopterle hastanelere sevk edildi.

Haber Merkezi
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ABD’de 20 kişiyi taşıyan uçak düştü
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ABD'nin Tennessee eyaletinde Coffee County bölgesinde 20 kişiyi taşıyan bir uçak düştü.

Yapılan açıklamada uçaktaki bazı kişilerin hava yoluyla hastanelere kaldırıldığını söyledi. 

Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.
Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

Kazanın meydana geldiği Tullahoma Belediyesi Sözcüsü Lyle Russell, kazada kimsenin ölmediğini ancak yaralıların olduğunu söyledi.

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