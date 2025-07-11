Rekabet Kurulu devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Skechers U.S.A., Inc'in tek kontrolünün nihai olarak 3G Capital Partners LP tarafından kontrol edilen Beach Acquisition Co Parent, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'nin paylarının belirli bir oranı ve tek kontrolünün Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi ve THY Opet Petrolcülük AŞ arasında devam eden 1 Mart 2008 tarihli Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi kapsamında Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi'ne ait katılım payı ve bununla bağlantılı malvarlıklarının THY Opet Petrolcülük AŞ tarafından ön alım hakkının kullanılması suretiyle devralınması işlemi onayladı.

Tirona Limited'in tek kontrolünde bulunan TBI Bank EAD ve TBI Asset Management & Servicing S.A.'nın tek kontrolünün, Advent International L.P. ve iştirakleri tarafından yönetilen ve danışmanlık hizmeti verilen özel sermaye ortaklıklarının nihai kontrolüne sahip olan AIC Parent, Inc. tarafından devralınmasına onay verildi.