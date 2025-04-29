Offroad Şampiyonası’nın İlk Ayağı Tamamlandı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayağı tamamlandı. 17 şehirden gelen 27 araç ve 54 sporcu, iki gün boyunca doğanın zorlu koşullarıyla mücadele etti. Dereceye giren sporcular, NFK Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kupalarına kavuştu.

Kahramanmaraş, hafta sonu adrenalin dolu anlara ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Türkiye Offroad Şampiyonasının ilk ayağı, Kapıçam Tabiat Parkı’nda başarıyla tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından, tam 17 şehirden gelen 27 araç ve 54 sporcu, iki gün boyunca doğanın zorlu koşullarıyla mücadele etti. Kapıçam Tabiat Parkı’nın engebeli arazisi, derin çukurlar, dik inişler ve keskin virajlar sporculara zorlu anlar yaşatırken, izleyicilere de unutulmaz bir seyir keyfi sundu. Özellikle değişken hava koşulları ve çamurlu etaplar, yarışın temposunu daha da artırdı.

Genel Klasmanda Zirve Gül ve Akdemir İkilisinin

Yarışmacılar, parkurun doğal yapısına uyum sağlamak için teknik sürüş kabiliyetlerini ve hızlarını maksimum seviyeye çıkardı. İki gün süren kıyasıya rekabetin ardından, genel klasmanda Mustafa Gül – Serhat Dursun Akdemir ikilisi birinciliğe uzandı. İkinci sırada Ebubekir Uysal – Ali Seyda Kıvrak yer alırken, üçüncülüğü Caner Bal – Ramazan Karaçelik ekibi elde etti.

SSV Kategorisinde Kıyasıya Rekabet

SSV kategorisinde ise mücadele en az genel klasman kadar çekişmeliydi. Salih Çarpışantürk – Mehmet Arda Demirkan ekibi birincilik kupasını kaldırırken, ikinciliği İsrafil Akyüz – Mert Tepe, üçüncülüğü ise Abdullah Turgut – Arda Şenay ikilisi aldı.

Kadınlar Kategorisinde Gülten Toprak Zirvede

Kadın sporcuların da büyük bir mücadele sergilediği yarışta, Gülten Toprak birinci oldu. Meryem Betül Kalyon ikinci, Çiğdem Özden ise üçüncü sırayı elde etti. Kadın sporcuların performansı, seyircilerden büyük alkış topladı.

Kupa Töreni Görkemli Geçti

Yarışmada dereceye giren sporcular için, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Sporcular kupalarını alırken büyük sevinç yaşadı.