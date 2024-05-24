Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçında gecikme
Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanacak THY EuroLeague Final Four mücadelesi öncesinde Uber Arena girişlerinde yaşanan olaylar nedeniyle yarı final karşılaşmasının 19.10'da başlayacağı duyuruldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor.
NTV'nin haberine göre kritik karşılaşma öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena girişinde yaşanan olaylar nedeniyle mücadelenin geç başlayacağı duyuruldu.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos mücadelesi öncesinde tribünlerde boşluklar gözlemlenirken, taraftarların yerlerini almasıyla saat 19.10'da başlaması öngörülüyor.