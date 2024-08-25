Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi. Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu.

Özat, Daum’un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum’un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.