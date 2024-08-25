Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, akciğer kanseri nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi. Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu.
Özat, Daum’un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum’un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.
Hocam daumun biraz önce vefat haberini aldım ne Diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qVhDqnZ3zv— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) August 24, 2024