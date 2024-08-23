Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olmak için İngiltere'ye gittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. "

Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.

Vitor Pereira döneminde üç stoperli kurgunun sol kanat bekinde görev yapmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu bu rolde yıldızlaştıktan sonra kariyer yükselişine başladı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'ün de en iyi sol beklerinden biri olarak dikkat çekti.