Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti

Karşılaşmalar ve skorları şöyle:

Sivasspor farklı yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1'lik farklı skorla yenilerek kupaya veda etti.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Sivasspor, bu maçtan da 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'ye tek gol yetmedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlansa da 41. dakikasında Enner Valencia'nın golüyle öne geçti.

İkinci yarıya üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe, 20 dakikalık önemli bir baskı kursa da gol bulmayı başaramadı. Oyunun son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi.