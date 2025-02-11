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Fenerbahçe'de Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi, transfer iptal oldu

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza da Silva sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi, transfer iptal oldu
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Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen Gabriel Souza da Silva'nın transferi için anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçen futbolcuda sakatlık tespit edildi ve transfer iptal oldu.

İptalin perde arkası

Transfer için Brezilya'dan İstanbul'a gelen Gabriel Souza da Silva geçmişte sol dizinden çapraz bağ ameliyatı oluyor. Bu sakatlığı geçiyor ve problem hissetmeden antrenmana ve maça çıkıyor. Ancak İstanbul'daki sağlık kontrollerinde ameliyat olduğu dizinde değil, sağ dizinde bir yırtık tespit ediliyor.

Futbolcununda farkında olmadığı bu sakatlığın ortaya çıkması sonrası sağlık heyeti risk oluşturacağı için transfere onay vermiyor ve vazgeçiliyor.

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