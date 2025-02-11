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Galatasaray'dan kritik karar: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak. Yerine ise transferi bitme noktasına gelen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski kadroya dahil edilecek.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan kritik karar: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak
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Galatasaray, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi transfer etti. Bu transferle birlikte sarı-kırmızılı ekipteki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselirken, Süper Lig'deki yabancı oyuncu sınırının 14 olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip bir oyuncusunu kadro dışı bırakmak zorunda kalacak.

Galatasaray yabancı sınırından kaçmak için iki farklı senaryo analiz edildi. Birinci senaryoda Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması düşünüldü. Diğer bir seçenek olarak ise Yusuf Demir'in kiralanması değerlendirildi.

TRT Spor'da yayınlanan habere göre, sakatlığı bulunan Arjantinli golcü'nün sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi. Böylece, Frankowski Süper Lig kadrosuna dahil edilirken, Icardi Avrupa maçlarında aktif kadroda yer almaya devam edecek.

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