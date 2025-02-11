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Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? İşte gerekli şartlar ve aylık prim tutarı

18 yaşını dolduran bireyler, artık yalnızca prim ödeyerek çalışmadan emekli olabilecek. Yeni düzenlemeyle en düşük prim ödeme tutarı 8.321 TL, en düşük emekli maaşı ise 14.469 TL olacak.

Haber Merkezi
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Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? İşte gerekli şartlar ve aylık prim tutarı
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Türkiye'de yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduran kişiler çalışmadan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Devlet üzerinden 4B İsteğe Bağlı Sigorta seçeneği işaretlenerek sigorta kaydı oluşturulabiliyor. Kişi, kendi belirlediği prim miktarına göre ödeme yaparak sigortalı olabiliyor.

İşte çalışmadan SGK emeklilik ve sağlıktan faydalanma hakkı detayları...

Çalışmadan emekli olmak için yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de ikamet etmek yeterli. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Üstelik, sadece bir aylık prim ödeyenler bile kendileri, eşleri ve çocukları için tüm sağlık yardımlarından faydalanabiliyor.

Çalışmayan kişiler bu sayede hem sosyal güvenceye kavuşuyor hem de emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Bu sistemde prim ödeyenler, ödedikleri tutara göre emekli maaşı alacak. Günlük ve aylık prim tutarları şu şekilde:

En düşük prim ödeme: Günlük 277 TL, aylık 8.321 TL.

En yüksek prim ödeme: Günlük 2.080 TL, aylık 62.413 TL.

TGRT'de yer alan habere göre, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu primleri ödeyenlerin 25 yıl boyunca ödeme yaparak emekliliğe hak kazanacağını ifade etti.

Çalışmadan emeklilik hayali kuranlar düzenlemeden memnun. Ancak yıllarca çalışarak emekli olanlar, bu sistemin adil olmadığını düşünüyor.

Çalışmadan emekliliğin adil olup olmadığı konusunda tartışmalar sürerken, sistemin nasıl uygulanacağı da merak konusu...

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