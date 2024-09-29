Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Manidar paylaşım herkesin kafasını karıştırdı

Fernando Muslea, dün oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra manidar bir açıklamada bulundu. Muslera intagram hesabı üzerinden siyah bir arka plan üzerine, "Az kaldı.." paylaşımını yaptı. Peki bu paylaşım ne anlama geliyor? İşte Muslera'nın paylaşımının perde arkası.

FERNANDO MUSLERA INSTAGRAM PAYLAŞIMI NE ANLAMA GELİYOR

Galatasaray'ın kalecisi 10 sezondur koruyan Muslera, dün oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçından sonra yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti oluşturdu. Bir süredir performansı nedeniyle eleştirilen kaptan, Kasımpaşa maçında da hatalı birkaç pozisyon nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Peki Muslera'nın bu paylaşımına kim ne dedi? İşte o yorumlar:

Eray Can Gençer: 90+4 topu Muslera, kenarlara göndermek yerine 2 tane 1.90 stoperin olduğu yere vuruyor, dönüşünde gol yiyoruz. Her maç 3-4 tane sadece bu ayaklarının kötülüğü yüzünden pozisyon veriyoruz. Ben yıllar geçtikçe ayak kalitesi bu kadar olgunlaşmayan başka kaleci görmedim.

Burak Eren: Eleştiri doğal da, bizde eleştirinin tanımı bambaşka. Yapılanın adı eleştiri değil. Hakaret ederek, küfrederek, bel altı vurarak tepki gösteriliyor. Linçten keyif alınıyor.. Muslera artık yetmiyor demek başka ama geçmişini inkar ederek saçmalamak bambaşka.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera, Uruguaylı bir futbol kalecisidir ve 1986'da Montevideo'da doğmuştur. Kariyerine ülkesinde başlayan Muslera, Avrupa'da dikkat çektikten sonra 2011 yılında Türkiye'nin Galatasaray kulübüne transfer olmuştur. Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Muslera, takımın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde önemli rol oynamış, Türkiye'de en başarılı yabancı futbolculardan biri olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Uruguay milli takımının da kalecisi olarak Dünya Kupası ve Copa América gibi uluslararası turnuvalarda ülkesini başarıyla temsil etmiştir.