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Polonyalı Iga Swiatek Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu

Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu. Finalde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Polonyalı raket, kariyerinde ilk kez Wimbledon şampiyonluğu yaşadı.

Haber Merkezi
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Polonyalı Iga Swiatek Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Dünya 12 numarası Anisimova karşı mücadele etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Swiatek ile dünya 12 numarası Anisimova karşı karşıya geldi.

Iga Swiatek ilk şampiyonluğuna ulaştı

24 yaşındaki Polonyalı tenisçi, Wimbledon'da ilk kez final mücadelesi veren 23 yaşındaki ABD'li rakibini 57 dakika süren maçta 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Grand slam turnuvalarında 1988 yılındaki Fransa Açık finalinden sonra ilk kez bir final maçı, 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona erdi. Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitti.

Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.

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