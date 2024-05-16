Filenin Sultanları'nın Japonya maçı sonrası resmi yayıncıdan skandal paylaşım

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Türkiye, Antalya'da Japonya ile karşılaştı. Müsabaka müthiş düelloya ve çekişmeye sahne oldu. Uzakdoğu temsilcisi setlerde 2-0 öne geçerken, Filenin Sultanları oyuna karşılık verdi. Durumu 2-2'ye getiren Filenin Sultanları karar setinde rakibine 3-2 yenildi.

Bu sonuç sadece Japonya'ya karşı bir yenilgi değildi.

Son yenilgi de Japonya'ya olmuştu

Aynı zamanda Türkiye'nin 22 maçlık müthiş galibiyet serisi de sona erdi. Milli Takım resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te yine Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı. Türkiye A Milli Takımı, o müsabaka sonrası VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta 'namağlup' unvanını korumuştu.

Filenin Sultanları’nın yenilgisi sonrası skandal paylaşım

Galibiyet serisinin bozulduğu maç sonrası resmi yayıncılardan 'Volleyball World'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük tepki çekti. Paylaşımda Gabi'nin de yer aldığı Brezilya Milli Takımı'nın oyuncularının güldüğü görüntü dikkat çekti. Paylaşımda "Bilenler anlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Brezilya maçında ne olmuştu?

2023 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, 3. hafta maçında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir başarı elde etmişti. Müsabakada zaman zaman gergin anlar yaşanmıştı. Saliha Şahin Skorer'e verdiği röportajda gerginlikle ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı: Aslında bunu başlatan biz değildik. Bizi kışkırtan onlar diyebiliriz. Zaten herkes bunun farkında. Biraz küçümseme durumu oldu diyebilirim. Ondan sonra biz hırslandık. "Siz kimi küçümsüyorsunuz Biz Türkiye'yiz" der gibi. O an karşımızda kim olursa olsun Carol olur, Thaisa olur, Gabi olur hiç fark etmez. Biz o maçı kazanmak istedik. Çok güzel bir galibiyet oldu.