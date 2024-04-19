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Galatasaray'da tören hazırlığı: Yeni sözleşmeler imzalanacak

Galatasaray, A Takım futbolcularıyla sözleşme yenileme kapsamında bugün imza töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da tören hazırlığı: Yeni sözleşmeler imzalanacak
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Galatasaray, A takım futbolcularıyla yeni sözleşme imzalayacağını bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, imza töreninin bugün yapılacağını resmen açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."

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