Galatasaray'da tören hazırlığı: Yeni sözleşmeler imzalanacak
Galatasaray, A Takım futbolcularıyla sözleşme yenileme kapsamında bugün imza töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Galatasaray, A takım futbolcularıyla yeni sözleşme imzalayacağını bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, imza töreninin bugün yapılacağını resmen açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."