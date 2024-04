Fenerbahçe penaltılarda Avrupa'ya veda etti: 3-2

Takip Et

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye inen Szymanski’nin kale önüne aktardığı pasta Szymanski’den önce araya giren Ntoi topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.



34. dakikada sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin çalımlarla ilerleyerek ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta kaleci Tzolakis topu çeldi.



İkinci yarı

50. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu, topla beraber hareketlenerek ceza sahası içine kadar girdi. Savunmanın dokunuşu sonrası topu önünde bulan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak Olympiakos defansına çarpıp direğin üzerinden kornere çıktı.



80. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta ceza sahası içi sağ çaprazına kadar ilerleyen Masouras’ın şutunda kaleci Livakovic topu ayaklarıyla çeldi.





86. dakikada sol taraftan Tadic’in kale önüne çevirdiği topa Szymanski’nin dokunuşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.



103. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından uzak direğe ortalanan serbest vuruşta iyi yükselen Iborra’nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinden Carmo’nun kafa vuruşunda Djiku topu çizgiden çıkardı.



114. dakikada sağ taraftan Zajc’ın ortasında Batshuayi topu arka tarafa indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tadic’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.



120+3. dakikada Andreas Ntoi, orta alanda kafa topuna çıkarken Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.



Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch



Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 100), Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Leonardo Bonucci dk. 120+2), Fred (Miha Zajc dk. 86), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 86), Sebastian Szymanski (Rade Krunic dk. 106), Dusan Tadic, Edin Dzeko (Michy Batshuayi dk. 74)



Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Zeki Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal



Olympiakos: Kostas Tzolakis, Rodinel, Andreas Ntoi, David Carmo, Francisco Ortega (Omar Richards dk. 89), Santiago Hezze, Chiquinho (Andre Horta dk. 109), Kostas Fortounis (Youssef El-Arabi dk. 109), Stevan Jovetic (Vicente Iborra dk. 46), Daniel Podence (Giorgos Masouras dk. 64), Ayoub El Kaabi



Yedekler: Alexandros Paschalakis, Athanasios Papadoupis, Sotiris Alexandropoulos, Quini, Joao Carvalho, Isidoros Koutsidis

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar



Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 11) (Fenerbahçe)



Penaltılar:



Atanlar: Michy Batshuayi, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi, Andre Horta, Giorgos Masouras (Olympiakos)



Kaçıranlar: Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Leonardo Bonucci (Fenerbahçe), Youssef El-Arabi, Rodinel (Olympiakos)



Kırmızı kart: Andreas Ntoi (dk. 120+3) (Olympiakos)



Sarı kartlar: Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Francisco Ortega, Daniel Podence, Kostas Tzolakis, Giorgos Masouras, Jose Luis Mendilibar (Teknik Direktör), Santiago Hezze (Olympiakos)