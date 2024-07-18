İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı oldu! İbrahim Hacıosmanoğlu şirketi ne, serveti ne kadar?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Trabzonsporlu kimliğinin yanı sıra açık sözlülüğüyle de bilinen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı oldu. Sürpriz olarak nitelendirilen bir galibiyet elde etti. Büyükekşi'nin itirazları sürse de İbrahim Hacıosmanoğlu listesi ile birlikte artık Türk futbolunu yönetecek. İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe açıklamaları ve açık sözlü kişiliğiyle de zaman zaman gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'un da başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu serveti, şirketi gibi konularla gündemde. İşte TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu biyografisi...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 1966 yılında Trabzon, Türkiye'de doğan bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Trabzonspor'un eski başkanlarından biridir ve bu görevi 2013-2015 yılları arasında yürütmüştür. Başkanlığı döneminde, kulübün sportif ve mali durumu üzerinde önemli etkileri olan kararlar almıştır. Hacıosmanoğlu, aynı zamanda iş dünyasında da aktif olup çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Spor dünyasında ve Trabzonspor camiasında tartışmalı bir figür olarak bilinir.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ŞİRKETİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu, inşaat işiyle ilgilenmektedir ve ATR YAPI isimli şirketin sahibidir. 1997 yılında başlayan grubun çıtayı daha yukarılara taşımak adına 2013 yılında kurulan son üyesidir. Grubun amiral gemisi olan inşaat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır.

ATR GRUP inşaat sektöründe; Toplu Konut Binaları, Kamu Binaları, Spor Kompleksleri, Yüksek Güvenlikli AR-GE Binaları, Özel İhtisas Gerektiren Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon Bina ile Kule yapımında faaliyet göstermektedir.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU SERVETİ NE KADAR?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun net serveti bilinmese de kamu ve özelde dev ihaleleri kazanan bir şirketin sahibidir.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU LİSTESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz,

Bayram Saral,

Zehra Neşe Kavak,

Lale Cender,

Fuat Gökdaş,

Cengiz Gökay,

Zafer Bahadır Saraç,

Mevlüt Aktan,

Bayram Akgül,

Hasan Surözü,

Ceyhun Kazancı,

Mustafa Temel Bozbağ,

Ural Aküzüm,

Bilal Aslan