Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, Ludogorets'i yendiği taktirde gruplardan çıkmayı garantileyecek ve adını bir üst tura yazdıracak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden temsilcimiz Fenerbahçe grupta dördüncü maçına Ludogorets deplasmanında çıkacak. Peki Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu?
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;
İrfan Can; Osayi, İsmail, Oosterwolde, Ferdi; Crespo, Zajc; Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi.