Milli boksör Rabia Topuz ölümden döndü

Rabia Topuz ve beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş Kotan Gölü mevkisinde antrenman yapmak istedi. Kırsal alanda koşu yaparken Topuz'un ayağını yılan ısırdı. Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topuz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Rabia Topuz'un durumu nasıl?

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu açıkgladı. Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler." diye konuştu.