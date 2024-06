Rafa Silva kimdir? Galatasaray'a gelecekti, Beşiktaş kaptı!

Takip Et

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafa Silva için artık dananın kuyruğu kopuyor. İlk olarak Galatasaray, ardından Fenerbahçe devreye girdi. Transferi Beşiktaş bitirdi. 10 numara pozisyonun Talisca'dan sonra dikiş tutturamayan Beşiktaş, Rafa Silva ile bu bölgeyi en azından önümüzdeki 3 yıl kurtarmak istiyor. Dikine oynamayı seven, takım arkadaşlarını oynatan Rafa Silva maaşı, istatistikleri ve sakatlık geçmişi ile gündemde... İşte Rafa Silva hakkında tüm merak edilenler:

RAFA SİLVA KİMDİR?

Sports Digitale sitesinden Sercan Dikme'nin haberine göre, Rafa Silva ile Beşiktaş anlaştı. Peki Rafa Silva kimdir? Wikipedia'da yer alan bilgiler şöyle:

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga, Braga B kulüplerinde oynadı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir.

RAFA SİLVA MAAŞI NE KADAR?

Henüz Beşiktaş veya Rafa Silva cephesinden oyuncunun maaşı konusundaki detaylar paylaşılmadı. Sadece maaş değil henüz kontratin ayrıntıları da belli olmadı. Taraftar dört gözle KAP açıklamasını bekliyor.

RAFA SİLVA SAKATLIK GEÇMİŞİ

22/23 Grip 11 Mar 2023 14 Mar 2023 3 gün SL Benfica Lizbon1

22/23 Kas yaralanması 19 Oca 2023 2 Şub 2023 14 gün SL Benfica Lizbon3

22/23 Bilek burkulması 9 Oca 2023 12 Oca 2023 3 gün SL Benfica Lizbon1

21/22 Sakatlığı bilinmiyor 11 Nis 2022 17 May 2022 36 gün SL Benfica Lizbon6

21/22 Koronavirüsü 25 Oca 2022 1 Şub 2022 7 gün SL Benfica Lizbon2

21/22 Uyluk problemi 8 Kas 2021 15 Kas 2021 7 gün -

20/21 Diz ezilmesi 4 Şub 2021 10 Şub 2021 6 gün SL Benfica Lizbon2

19/20 Adductor sakatlığı 24 Eki 2019 12 Oca 2020 80 gün SL Benfica LizbonPortekiz18

19/20 Adductor sakatlığı 7 Eki 2019 21 Eki 2019 14 gün SL Benfica LizbonPortekiz3

18/19 Kas yaralanması 13 Ara 2018 17 Oca 2019 35 gün SL Benfica Lizbon8

17/18 Sakatlığı bilinmiyor 6 May 2018 30 May 2018 24 gün SL Benfica LizbonPortekiz2

16/17 Sakatlığı bilinmiyor 9 Eyl 2016 2 Kas 2016 54 gün SL Benfica LizbonPortekiz13