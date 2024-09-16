Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti... Ahmet Çakır kimdir?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Ahmet Çakır'ın ölümünü "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla duyurdu.

2022'de ameliyat olmuştu

Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu.

Türkçe'yi en iyi kullanan yazar seçilmişti

Meslekle ilgili pek çok ödülü bulunan Çakır, 2 kez yılın gazetecisi ödülü almış, spor basınında Türkçe'yi en iyi kullanan yazar seçilmişti.

Ahmet Çakır kimdir?

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Ahmet Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti.

1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi.

Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.