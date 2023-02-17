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Süper Lig'de ertelenen maçların tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının oynanacağı tarihler belirlendi.

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta mücadelesi 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

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