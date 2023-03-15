TFF’den Çalhanoğlu’na tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu performansından dolayı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dün Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Inter takımı arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında milli oyuncunun maçın adamı seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz."

A Millî Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. pic.twitter.com/zJbPZKhOlW — TFF (@TFF_Org) March 15, 2023

İtalyan basınından övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen İtalyan takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınından da övgü aldı.

"Devler Ligi"nin son 16 turunda, Inter'in ilk maçta 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınında da yankı yarattı.

UEFA'nın müsabaka sonunda "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne layık gördüğü Çalhanoğlu'nun performansı Corriere dello Sport gazetesinden de en yüksek notu aldı.

Gazete, Çalhanoğlu'na 7,5 puan vererek Inter takımında en iyi oynayan oyuncu olarak belirledi.

Gazetedeki değerlendirmede, Çalhanoğlu'nun saha içinde tekniğiyle bir referans noktası olduğunu ve takımı iyi idare ettiği yer aldı.

Çalhanoğlu'nun maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde bittiğini, Inter'in topu kaptığında ise takımı hızlıca atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport ise maçta yaptığı kritik kurtarışlar sebebiyle Inter kalecisi Onana'ya 8 ile en yüksek puanı verirken, maçın iyileri arasında gösterdiği Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü.

Gazete, milli futbolcunun takımı savunmadayken basit bir görev icra etmediğini, sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ve oyunu dikey olarak hızlı şekilde başlatma kapasitesini ortaya koyduğunu yazdı.