TFF’den yeni karar: Tüm formalara Trendyol logosu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımların sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol'un "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına 50 milyon lira bağış yaptığı hatırlatılarak, "Anlamlı desteklerin en güzel örneklerinden birini Trendyol gerçekleştirdi ve 'Omuz Omuza' kampanyasının açılışında 50 milyon lira bağış yaparak 3 bin depremzedenin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkılarını sundu. Bu sebeple liglerde bir ilk olacak uygulama ile Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkarak camiamız adına teşekkür edecek." denildi.

Açıklamada 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaya desteği arttırmak için çalışmaların devam ettiğine yer verildi.