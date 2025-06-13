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Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, 30 Haziran'a kadar Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak.

Haber Merkezi
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Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak
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Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadar olan Sane'nin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayıp, oynamayacağı merak konusuydu. Bayern Münih Sportif Direktör Max Eberl, bu konuyla ilgili ABD'deki kampta açıklamalarda bulundu. Eberl, Leroy Sane'nin sözleşmesi bitine kadar turnuvada oynayacağını ifade etti.

Bayern Münih gruplarda Auckland City FC, Boca Juniors ve Benfica ile karşılaşacak.

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