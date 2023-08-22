TFF'den karar çıktı: 4 takımın maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa kupalarında mücadelen eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larında mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile, Beşiktaş Dinamo Kiev ile, Adana Demirspor da Genk ile karşı karşıya gelecek.