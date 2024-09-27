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Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk takım oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği anlaşmasından ilk çıkan kulüp oldu.

Haber Merkezi
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Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk takım oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, bugün itibarıyla tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği anlaşmasından ilk çıkan kulüp olma başarısını gösterdi. 

2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği arasında yapılan anlaşma kapsamında birçok kulüp gibi Trabzonspor da borçlarını yapılandırmış ve uzun vadeli bir ödeme planına girmişti.

Trabzonspor Bankalar Birliği’nden çıkan ilk kulüp oldu

Ancak, Trabzonspor bu süreçte mali disiplinini koruyarak borçlarını planlanan süreden önce kapatmayı başardı. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma anlaşmasından çıkan ilk Türk kulübü olma unvanını kazandı.

Kulübün önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, bu gelişmenin Trabzonspor’un sportif başarılarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

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