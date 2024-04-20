Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi

TFF, istifa eden Talat Papatya'nın yerine Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."