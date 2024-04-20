Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.
AA
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TFF, istifa eden Talat Papatya'nın yerine Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."