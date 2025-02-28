Bakcycle, bu yıl 20 bin ton plastiği geri kazandıracak

İZMİR / EKONOMİ

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nin dikey entegre iş modelinin beşinci şirketi olan ve 2024 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçen Bakcycle Geri Dönüşüm, plastik esnek ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak için sektöründe önemli adımlar atıyor. Bakcycle Geri Dönüşüm, plastik esnek ambalaj atıklarını mekanik geri dönüşüm yöntemiyle hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırıyor. İlk aşamada 24 bin ton atığı işleyerek 20 bin ton geri dönüştürülmüş plastik hammaddesi üretmeyi hedefleyen firma, bu kapasiteye 2025 yılının ikinci yarısında ulaşmayı planlanıyor.

Fosil yakıttan üretilen orijinal hammadde kullanımını azaltarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan Bakcycle Geri Dönüşüm, geçtiğimiz haftalarda sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Bakcycle Geri Dönüşüm, girdi kaynağının (atığın) doğrulanmasına, geri dönüşüm süreci boyunca izlenebilirliğine ve üründeki geri dönüştürülmüş malzeme miktarının hesaplanmasına odaklanan RecyClass Geri Dönüşüm Proses Sertifikasyonu’nu almaya hak kazandı.

Bakcycle Geri Dönüşüm Genel Müdürü Övünç Dirik, RecyClass’in plastik ambalajların geri dönüştürülebilirliğini değerlendirerek bir standardizasyon sunan, üreticilerin ve tüketicilerin, ambalajların çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla daha bilinçli tercihler yapmalarına olanak tanıyan bir sertifikasyon olduğunu dile getirerek, “RecyClass’ın belirlediği kriterler, daha geri dönüştürülebilir plastik ambalajların üretilmesini teşvik ediyor. Bu da plastik atıkların azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Avrupa'da geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda giderek artan yasal düzenlemeler ve hedeflere uyum sağlamak açısından, RecyClass sertifikasyonları üreticiler için bir referans noktası. Bakcycle Geri Dönüşüm olarak bu belgeyle birlikte daha sürdürülebilir plastik kullanımına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 milyon euro yatırım bütçesiyle hayata geçirdikleri tesisin, 20 bin metrekarelik alanda modern teknolojilerle donatılmış bir geri dönüşüm altyapısı ile sektöründe oldukça öne çıktığına dikkat çeken Dirik, “Bakcycle Geri Dönüşüm ile, yüksek hızlarda ayırma yapabilen optik sensörler sayesinde el değmeden atık ayırımı yapılabiliyor; sıcak yıkamada su ve kimyasallar ile atık üzerindeki kontaminasyon uzaklaştırılıyor ve üst düzey filtrasyon ile koku alma teknolojisi sayesinde üretilen ürünün kalitesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Bu üst düzey teknoloji ile orijinal plastik hammaddeye yakın seviyede üretilen ham madde, esnek ambalaj sektörüne ve plastik endüstrisine kazandırılıyor” dedi.

İşbirlikleri ile atık toplama süreçlerini iyileştiriyor

Bakcycle Geri Dönüşüm’ün öncelikli hedefi, yerel kaynaklardan elde edilen atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Bu doğrultuda şirket, yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştirerek atık toplama ve geri dönüşüm süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) ve Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği’nin (GEKADER) en yeni üyeleri arasında yerini alan Bakcycle Geri Dönüşüm, sadece plastik atıkları geri dönüştürmekle kalmayıp, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya odaklanarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.