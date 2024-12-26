Db Schenker Arkas’ın “Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” projesine İstanbul Marketıng Awards’tan ödül

Proje kapsamında, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve geri dönüşüm bilincini artırma hedefleri bir araya getirildi. DB Schenker Arkas gönüllüleri, hayvanların ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve kendi depolarında oluşan atık paletleri değerlendirerek sokak hayvanlarına yuvalar inşa etti. Geri dönüşüm odağında ilerleyen bu projede, belediyelerin elinde bulunan atık brandalar da kulübelerin kaplanmasında kullanıldı.

"Yolumuz hep iyiliğe çıkar"

“Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” hareketi, DB Schenker Arkas’ın “Yolumuz Hep İyiliğe Çıkar” mottosuyla, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine yönelik örnek bir proje olarak öne çıkarken, hem sokak hayvanlarına destek sundu hem atıklarını geri dönüştürdü hem de çalışanlarını bu sürece dahil ederek sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attı.

DB Schenker Arkas Genel Müdürü Özgür AL, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk’ projemizle İstanbul Marketing Awards’tan böyle anlamlı bir ödül almak bizler için oldukça gurur verici. Bu proje, sadece sokak hayvanlarına daha iyi koşullar sunmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştırmayı da hedefliyor. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen projede aldığımız bu ödül, topluma ve çevreye duyduğumuz sorumluluğusomut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.Daha iyi bir gelecek için herkesi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum.”

İstanbul Marketing Awards’tan gelen bu değerli ödül, DB Schenker Arkas’ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını bir kez daha tescillemiş oldu.